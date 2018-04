Nach dem Tod des weltweit erfolgreichen EDM-DJs und HItfabrikanten Avicii, der mit nur 28 Jahren im Oman starb, hat es in den Niederlanden einen besonderen Tribut gegeben: Kirchenglocken spielten drei Songs - "Wake Me Up", "Without You", and "Hey Brother" - des schwedischen Musikers, berichtet der NME. Zu hören gibt es das hier: