Sophia Thomalla stellt ihre neue Liebe ins Rampenlicht

Schauspielerin und Model Sophia Thomalla (29) ist seit Kurzem mit Fußballtorwart Loris Karius (25) zusammen. Das bestätigte sie vor einigen Tagen in der "NDR Talk Show" gegenüber Moderatorin Barbara Schöneberger.

Thomalla rückt Karius ins Rampenlicht

Trotz der Frische der Beziehung zeigten sich der Sportler und Thomalla bereits mehrmals zusammen in der Öffentlichkeit. Gerüchte um eine Beziehung der beiden wurden erstmals laut, als die Schauspielerin und Moderatorin verliebt mit dem Fußballer am Strand von Miami gesichtet wurde. Dort traf Thomalla auch auf die turtelnde Sylvie Meis, die ebenfalls den Jahreswechsel mit ihrem neuen Freund in wärmeren Gefilden verbrachte.