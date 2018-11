Thomalla & Rossdale: Erster Pärchen-Auftritt auf dem Red Carpet

Thomalla & Rossdale: Es wird ernst

Gavin Rossdale hatte im Oktober 2017 in einem Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news bestätigt, dass er mit Thomalla zusammen sei: "Ich bin sehr glücklich, sie ist toll." Im Juni gab es bereits die ersten Verlobungsgerüchte, als die Schauspielerin mit einem großen Ring am Finger gesichtet wurde. Erst vor wenigen Tagen hatte Thomalla in einem Interview angedeutet, dass sie und Rossdale bereits zusammengezogen seien.