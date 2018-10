Sophia Thomalla: Seltene Einblicke in Beziehung mit Rossdale

Seit etwas über einem Jahr sind Sophia Thomalla und Gavin Rossdale (53), seines Zeichens der Ex von Sängerin Gwen Stefani, nun schon ein Paar. In der Öffentlichkeit lassen sich die beiden aber nur selten gemeinsam blicken – auch wenn Thomalla nun in einem Interview andeutete, dass sie inzwischen still und heimlich mit dem "Bush"-Sänger zusammengezogen sei.

Leben sie zusammen?

"Prinzipiell finde ich zusammenleben gar nicht so geil – obwohl ich es mittlerweile auch mache", erzählte die 29-Jährige, die sich im Mai 2017 von Elektro-Musiker Andy LaPlegua scheiden ließ, nun gegenüber RTL. "Aufstehen, wann ich will. Ins Bett gehen, wann ich will, finde ich noch viel besser. Ich kann im Fernsehen gucken, was ich will", so das Model über die Freuden eines Singlehaushalts. Ein gemeinsames Heim hat aber offenbar auch Vorteile: "Andererseits bin ich ein wahnsinnig schlechter Koch. Deswegen ist zusammenwohnen eigentlich supergeil."