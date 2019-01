Sophia Thomalla äußert sich zu Beziehungsgerüchten

Die Schauspielerin betonte daraufhin, dass sie den Leuten keine Erklärung schulde. Dennoch gab Thomalla Auskunft über das Entstehen der Pärchenfotos, auf denen sie und Fußballtorwart Loris Karius in Miami zu sehen sind.

Schauspielerin bestätigt Beziehung

Thomalla erzählte in der Talkshow: "Das Witzige war: Ich war in Miami war und hab mit Sylvie Meis gesprochen, weil ich rausgefunden hatte, dass sie auch da war. Und ich sagte: Mensch, lass uns doch mal einen Kaffee trinken. - Mit wem bist du da? - Ja, mit meinem neuen Freund. - Sagt sie: Oh, viel Spaß! Wenn du das noch fünf Minuten länger geheim halten willst, dann geh lieber nicht mehr raus. - Und ich hab gedacht: Ich kann ja jetzt nicht vier Tage lang das Hotel in Miami nicht verlassen. Und so kam das dann."