So geht Weihnachtsgrußkarte: Nehmen wir uns ein Beispiel an den Royals

Schweden: Kinder spielen Hauptrolle

Auch das schwedische Königshaus veröffentlichte dieses Jahr noch kein offizielles Weihnachtsfoto. Dafür wurden Prinz Oscar und seine Schwester Prinzessin Estelle beim alljährlichen Lichterfest vor einem geschmückten Christbaum in Szene gesetzt. Auch am 4. Advent übernahmen bei den schwedischen Royals die Kinder die Hauptrolle - in einem Video, in dem Oscar und Estelle beim traditionellen Kirchgang zu sehen sind.