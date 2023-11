Sie steigt auf, er stürzt ab: Unerwartete Wendung bei Tori Spelling und McDermott

Es geht wieder bergauf bei Tori Spelling

Mittlerweile scheint es in Spellings Leben wieder bergauf zu gehen. Die ehemalige "Beverly Hills, 90210"-Darstellerin wohnt nun Berichten zufolge in einem großzügigen Miethaus. Wie die Daily Mail berichtet, lebt die Schauspielerin für 18.000 US-Dollar im Monat in einem "voll möblierten Miethaus" in der Gegend von Woodland Hills in Los Angeles.

