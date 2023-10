Angebliche Geliebte von David Beckham: Habe ihn in flagranti mit anderer Frau erwischt

Das Essen sei wunderbar gewesen und der Champagner sei in Strömen geflossen, erinnerte sich die heute 46-Jährige an die exklusive Feier. Doch der Abend habe eine für sie unschöne Wendung genommen, als sie plötzlich von Victoria Beckham am Handy angerufen wurde. "Sie ist verärgert, weil sie David anruft und er nicht antwortet", behauptete Loos. "Ich sagte, ich wüsste nicht, wo er ist. Und sie sagte: "Leg nicht auf, sondern geh und suche ihn", soll Victoria Beckham die ehemalige Assistentin ihres Mannes aufgefordert haben.

"Ich dachte: 'Okay. Es ist also etwas umständlich'", erzählte Loos. "Ich ging ins Haus und die Treppe hinauf und sah zwei von Davids Leibwächtern vor einer Tür."

Sie habe dem Sicherheitsdienst des Fußballstars daraufhin erzählt, dass seine Frau am Telefon sei und einer der Leibwächter sei daraufhin im Schlafzimmer verschwunden. "Als er zurückkommt, ist David bei ihm. Ich kann das Model im Hintergrund auf dem Bett liegen sehen. Ich kann sehen, dass es ein Schlafzimmer ist. Ich kochte vor Wut und schaute ihn nur an, gab ihm das Telefon und sagte 'Deine Frau'", behauptete Beckhams angebliche Ex-Geliebte über den Vorfall. David Beckham habe sich daraufhin leise mit Victoria unterhalten, bevor er Loos das Telefon zurückgab. "Ich war so verletzt", sagte Loos über die Situation.