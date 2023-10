Lisa Snowdon gibt Details über Liebschaft mit George Clooney preis

Bevor er in der Menschenrechtsanwältin Amal seine Partnerin fürs Leben fand, galt George Clooney viele Jahre lang als einer der gefragtesten Junggesellen Hollywoods. 2014 traute sich der Schauspieler mit der britisch-libanesichen Juristin ganz romantisch in Venedig. Die beiden wurden im Sommer 2017 Eltern von Zwillingen. Vor Amal hat Clooney eine Reihe an Damen gedatet, darunter auch Lisa Snowdon, mit der der Filmstar, die nun in einem Artikel für die britische The Sunday Times in Erinnerungen an ihre Zeit an Clooney Seite schwelgte.

Ex-Freundin erinnert sich an Jet-Set-Leben an Clooneys Seite

Daran, dass die beiden mehrere Jahre zusammen waren, können sich vielleicht nicht mehr alle erinnern. Kennengelernt hatten sich Clooney und Snowdon, die als Model und Moderatorin Bekanntheit erlangt hat, im Jahr 2000 beim Dreh einer Martini-Werbung. Die beiden führten daraufhin eine turbulente On-Off-Beziehung, bis es 2004 zur endgültigen Trennung kam.

➤ Lesen Sie mehr: Die (zum Teil eigenwilligen) Essgewohnheiten der Amal Clooney