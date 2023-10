Seit Jahren getrennt: Insider packt über Meryl Streeps Ehe-Lüge aus

Demnach sollen Meryl Streep und ihr Ehemann Don Gummer schon seit über sechs Jahren getrennte Leben führen, behaupten Insider aus dem Umfeld der beiden gegenüber Page Six. Obwohl sie seit 45 Jahren verheiratet sind, seien sie längst kein Paar mehr.

Streep und Gummer werden "immer füreinander sorgen"

Das soll auch ein Sprecher von Streep gegenüber Page Six inzwischen bestätigt haben. "Don Gummer und Meryl Streep sind seit mehr als sechs Jahren getrennt und obwohl sie immer füreinander sorgen werden, haben sie sich für ein getrenntes Leben entschieden", wird der Vertreter der Schauspielerin zitiert.



Die Enthüllung sorgt für eine Überraschung. Immerhin hat sich Streep bei den Princesa de Asturias Awards 2023 am 20. Oktober mit ihrem Ehering präsentiert. Allerdings, betont Page Six, hatte sie sich zuletzt bei der Oscar-Verleihung 2018 gemeinsam mit ihrem Mann bei einer offiziellen Veranstaltung präsentiert hat.