Vier pikante Anzeichen dafür, dass Will Smith und Jada kein Paar mehr waren

2. Andeutung auf offene Beziehung

Nur zwei Jahre später deutete Pinket Smith dann aber auf Facebook an, sie und ihr Mann würden eine Art offene Beziehung führen. "Will und ich können beide tun, was wir wollen, weil wir vertrauen", erklärte die Schauspielerin damals. "Das bedeutet nicht, dass wir eine offene Beziehung haben. Das bedeutet, dass wir eine erwachsene Beziehung haben."

3. Scheidungsgerüchte und Paartherapie

2015 wurden erneut Scheidungsgerüchte laut, die Will Smith in den sozialen Medien abstritt. "Also, im Interesse der Redundanz, der Wiederholung... lassen sich Jada und ich... NICHT scheiden!!!!!!!!!!!!", erzürnte sich der Action-Star.

