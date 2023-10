Chris Rock soll Pinkett Smith inmitten von Scheidungsgerüchten um Date gebeten habe

Missverständnis

Pinkett Smith bringt am 17. Oktober ihre Memoiren unter dem Titel "Worthy" heraus. Im Vorfeld der Veröffentlichung sprach sie mit dem US-People-Magazin und verriet dabei auch, dass Komiker Chris Rock sie in der Vergangenheit nach einem Rendezvous gefragt hat. "Jeden Sommer kamen all Berichte heraus, dass Will und ich uns scheiden lassen würden. Und in diesem einen Sommer glaubte Chris das auch. Also rief er mich an und sagte im Grunde: 'Ich würde gerne mit dir ausgehen.' Ich entgegnete: 'Wie meinst du das?' Er: 'Naja, ihr euch nicht scheiden?' Ich sagte: 'Nein. Chris, das sind nur Gerüchte.' Er war entsetzt. Und er entschuldigte sich ausgiebig und das wars", so Pinkett Smith.

Rock hatte von Will Smith 2022 auf der Bühne der Oscarverleihung eine Ohrfeige verpasst, nachdem dieser einen Witz über Pinkett Smith gemacht hatte.

Die Spekulationen um eine Ehekrise kursierten tatsächlich schon länger. 2020 sprachen sie und Smith öffentlich über eine Affäre der Schauspielerin. Sie seien als Paar durch eine "sehr schwierige Zeit" gegangen, als Pinkett Smith eine "Verstrickung" mit dem Sänger August Alsina begonnen habe, sagten die beiden in ihrer Online-Show "Red Table Talk". Sie hätten sich aber wieder versöhnt, gaben sie damals an.