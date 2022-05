Will Smith auf Drogentrip: "Mein ganzes Leben wird zerstört"

Der Trip sei "die persönlich höllischste psychologische Erfahrung meines Lebens" gewesen. Was Smith im Rahmen seines Rausches vernahm, könnte man beinahe als prophetisch bezeichnen.

Die halluzinatorischen Eigenschaften des Getränks seien etwa 45 Minuten lang nicht zu spüren gewesen. Doch dann setzte der Effekt ein. "Plötzlich war es, als würde ich sehen, wie mein ganzes Geld davonfliegt", erzählte Smith Moderator Letterman. "Und mein Haus fliegt davon. Und meine Karriere ist vorbei", fuhr er fort. "Und ich versuche, nach meinem Geld und meiner Karriere zu greifen. Mein ganzes Leben wird zerstört."

Er habe das Bedürfnis verspürt, sich zu übergeben, was eine häufige Nebenwirkung des Ayahuasca-Konsums ist. "Das ist, was zum Teufel es ist. Das ist, was das verdammte Leben ist", hörte er davor noch eine Stimme in seinem Kopf zu ihm sagen.

In der Tat könnte Will Smiths Verhalten bei den Oscars seiner Schauspiel-Karriere schaden. Eigentlich wären in nächster Zeit einige neue Filme mit dem Oscar-Preisträger geplant gewesen. Wie das Branchenblatt The Hollywood Reporter berichtete, könnte sich der sein Ausraster negativ auf seine berufliche Zukunft auswirken.