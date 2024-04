Shannen Doherty bereitet sich auf Tod vor, indem sie Besitztümer aufgibt

2015 teilte Shannen Doherty mit, dass bei ihr Brustkrebs diagnostiziert worden sei. Seitdem kämpft sie gegen die Krankheit an - explizit öffentlich.

Doherty, die an Brustkrebs im vierten Stadium leidet, erzählte in der Montagsfolge ihres "Let’s Be Clear"-Podcasts, dass sie ihre Lagerräume und Häuser ausmistet, um ihrer Mutter Rosa einen "leichteren Übergang" zu ermöglichen, wenn sie stirbt.

"Meine Priorität ist im Moment meine Mutter", sagte die Schauspielerin. "Ich weiß, dass es schwer für sie sein wird, wenn ich vor ihr sterbe."

Doherty fuhr fort: "Weil es ihr so ​​schwerfallen wird, möchte ich, dass andere Dinge viel einfacher sind. Ich möchte nicht, dass sie sich um eine Menge Dinge kümmern muss. Ich möchte nicht, dass sie vier Lagereinheiten voller Möbel hat."