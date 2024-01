Shannen Doherty: "Schreckliche Ehe" führte zu Aus bei "Beverly Hills, 90210"

In der Montagsfolge ihres Podcasts "Let’s Be Clear With Shannen Doherty" setzte sich die Schauspielerin mit dem ehemaligen Co-Star Jason Priestley zusammen und erzählte ihren Zuhörern bei dieser Gelegenheit, dass ihre Unprofessionalität am Set zu ihrer Entlassung nach der vierten Staffel geführt hatte.

"In meiner letzten Staffel war ich in einer wirklich schrecklichen Ehe, und in dieser Ehe passierten Dinge, die es mir wirklich schwer machten, immer pünktlich zur Arbeit zu kommen", erklärte Doherty.

Ex-Mann war drogensüchtig

Die Schauspielerin hatte 1993 US-Schauspieler Ashley Hamilton geheiratet. Nur ein Jahr später kam es zur Trennung, was größtenteils auf Hamiltons damiligen Suchtprobleme zurückzuführen gewesen ist.

"Ich weiß, dass das für den Rest von euch zu einem sehr großen Problem wurde, und das sollte auch sein, denn wenn alle anderen pünktlich sind und man auf eine Person wartet, ist das scheiße", entschuldigte sich bei Priestly und merkte an, dass ihre Verspätungen ihre früheren Co-Stars damals dazu gezwungen haben, länger zu arbeiten. "Es lag in niemandes Verantwortung außer meiner."