Trauma: Sophie Turner packt über "Game of Thrones"-Dreharbeiten aus

Aktuell erwartet Sophie Turner ihr zweites Kind mit ihrem Ehemann Joe Jonas. Sie selbst wurde bereits Alter von nur dreizehn Jahren international bekannt, als sie für die Rolle der Sansa Stark in "Game of Thrones" gecastet wurde. Im Interview mit The Cut hat die schwangere Schauspielerin nun aber verraten, dass sie denkt, von den "schweren Themen", die in der Serie dargestellt wurden, traumatisiert worden zu sein.

Sophie Turner war zu jung für Sex und Gewalt bei GoT

Die Fantasy-Serie "Game of Thrones", die acht Staffeln lang auf HBO lief und sich eines großen Publikums erfreute, ist bekannt für ihre zum Teil gewalttätigen und sexuellen Inhalte. Turner hat nun darüber reflektiert, wie sie mit der Darstellung von Sex und Gewalt während ihrer Jugendjahre bei den Dreharbeiten umgegangen ist. Sie ist sich sicher, dass sie aufgrund der expliziten Szenen, denen sie während der Drehs zu "Game of Thrones" ausgesetzt war, wahrscheinlich Anzeichen eines Traumas aufweisen wird. Sie sei damals einfach noch zu jung für derartige Themen gewesen.