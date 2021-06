Magerkritik: Fans besorgt um "Game of Thrones"-Star Sophie Turner

Fans zeigen sich besorgt um "Game of Thrones"-Star Sophie Turner. Viele ihrer Follower sind der Meinung, dass die Schauspielerin nach der Geburt ihres Kindes zu viel abgenommen habe. Am 22. Juli vergangenen Jahres wurden Turner und ihr Ehemann Joe Jonas erstmals Eltern. Auf einem aktuellen Instagram-Foto zeigt Turner ihren Körper. Fans machen sich Sorgen, dass sie nach der Geburt zu viel an Gewicht verloren habe. Sie machen sich sogar Sorgen um die Gesundheit der 25-Jährigen.

Zu dünn? Sophie Turner zeigt ihren After-Baby-Body

Turner, die Mutter von Tochter Willa ist, zeigte ihre zierliche Figur in Louis Vuitton-Shorts, einem Triangel-Bikini-Oberteil und einem übergroßen Button-Down-Shirt, das möglicherweise Ehemann Joe Jonas gehört. Das lässige Ensemble ließ viel von Turners Haut hervorblitzen, einschließlich ihres unglaublich flachen Bauches.