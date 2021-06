Sophie Turner & Joe Jonas zeigen nie gesehene Fotos ihrer Luxus-Hochzeit

Erst kürzlich hatte sich Jonas froh über seine längere Auszeit wegen der Corona-Pandemie gezeigt, die er mit seiner Frau und seiner Tochter verbringen konnte. "Ich bin immer unterwegs, ich bin immer in Bewegung und am Reisen und auf Touren", sagte der 31-Jährige in der Morgensendung "CBS This Morning". Durch die Pandemie sei er gezwungen gewesen, zu Hause zu bleiben.