Nick Jonas war nach Diabetes-Diagnose nah am Koma

Als er dann zum ersten Mal zum Arzt ging, soll sein Blutzuckerspiegel neun Mal höher als normal gewesen sein. "Ich habe mir große Sorgen gemacht, dass ich nicht mehr alles werde machen können, wie früher", sagt Jones im Interview. "Ich hatte Angst. Es war eine große Umstellung". Glücklicherweise habe er festgestellt, dass seine Ängste ungbegründet waren und sich nicht bewahrheitet haben.

"Man kann die Krankheit gut handhaben, wenn man gewissenhaft mit ihr umgeht", wird er zitiert. Jonas' Erfahrungen mit Diabetes waren 2008 auch Inspiration für den " Jonas Brothers"-Song "A Little Bit Longer". In einem Interview mit Insider gab er an, er habe das Lied damals an einem Tag, an dem sein Blutzucker verrückt spielte, in 20 Minuten geschrieben. Außerdem würden ihm der offenen Umgang mit der Krankheit helfen, sich nicht alleine zu fühlen.