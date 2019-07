"Mr and Mrs Jonas": Sophie Turner und Joe Jonas posten Hochzeitsfoto

Joe Jonas und Sophie Turner sind offiziell "Mr und Mrs Jonas" - und das Paar gewährte einen ersten Schnappschuss von ihrem zweiten Hochzeitstag.

Das " Jonas Brothers"-Bandmitglied und die "Game of Thrones"-Schauspielerin posteten dasselbe romantische Schwarz-Weiß-Foto auf ihren jeweiligen Instagram-Accounts und enthüllten damit das erste offizielle Bild der Hochzeit in Frankreich, die am vergangenen Wochenende stattfand.

Glücklich und Hand in Hand gehen die beiden den Gang entlang, es regnet ein paar Blütenblätter. Jonas ganz in Schwarz mit Fliege, Turner im voluminösen weißen Spitzenkleid.