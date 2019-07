Sophie Turner und Joe Jonas trauten sich zum zweiten Mal

Auf einmal erschien die Hochzeit in einer Instagram-Story: Spontan und stilecht mit Elvis-Imitator heirateten "Game of Thrones"-Star Sophie Turner (23) und Sänger Joe Jonas (29) in Las Vegas. 600 Euro soll die kleine Hochzeit gekostet haben.

Trauung in Frankreich

Da sich das Paar wahrscheinlich überraschend nach den Billboard Awards am 1. Mai für diese Trauung entschied, musste nun im Kreise der Familie nochmal nachgefeiert werden. Die zweite, standesgemäßere Zeremonie fand am Wochenende auf dem Schloss Chateau de Tourreau in Südfrankreich statt.

Turners Trauzeugin war ihre "GoT"-Kollegin und beste Freundin Maisie Williams (22), die mit ihrem Freund Reuben Selby (22) von den Seychellen anreiste.