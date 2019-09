Priyanka Chopra: "Schwanger werden steht auf meiner To do-Liste"

In einem Interview in der September-Ausgabe der indischen Vogue spricht Chopra jetzt über ihre Zukunftspläne. "Ich möchte ein Zuhause kaufen und schwanger werden", sagt sie. Beides stehe auf ihrer persönlichen To Do-Liste.

Im vergangen Jahr seien sie ständig unterwegs gewesen, nun sei es an der Zeit, zur ruhe zu kommen. Wo genau sie und Ehemann Nick sich in Zukunft niederlassen wollen, weiß sie noch nicht. Zuhause sie für sie überall dort, wo sie glücklich ist - Hauptsache, sie könne ihre Liebsten um sich haben.