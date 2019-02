Nachnamen-Debatte: Warum sich Priyanka Chopra Jonas umbenannte

Ihre Identität lege sie mit der Namensänderung nicht ab, bekräftigt sie: "Ich nehme nichts von meiner Identität weg, ich füge etwa hinzu."

Die Namensdiskussion

Wenn ein Paar heiratet, nimmt die Frau den Nachnamen des Mannes an. Jahrzehntelang war das in Österreich durch ein Gesetz so geregelt. Hierzulande steht es Frauen seit 1995 frei, ihren Geburtsnamen zu behalten.