"Sex and the City"-Darstellerin Lynn Cohen gestorben

Die Schauspielerin Lynn Cohen, bekannt aus der Fernsehserie "Sex and the City", ist tot. Die 86-Jährige sei am Freitag in New York gestorben, bestätigte ihr Manager Josh Pultz der Deutschen Presse-Agentur am Samstag.

Sarah Jessica Parker gedachte ihrer verstorbenen Kollegin bereits auf Instagram. "Wundervolle Lynn Cohen. Talent, Anmut, Inspiration", schrieb Parker in ihrem Beitrag.