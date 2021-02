Seit zwei Monaten untergetaucht: Wo steckt eigentlich Herzogin Meghan?

Wo steckt eigentlich Herzogin Meghan? Royal-Fans wundern sich dieser Tage, warum sich Harrys Ehefrau schon länger nicht mehr bei öffentlichen Terminen gezeigt hat. Prinz Harry hatte kürzlich seinen letzten Online-Auftritt absolviert, als er in einem Video verkündet hatte, dass die von ihm ins Leben gerufenen Invictus Games, die dieses Jahr vom 29. Mai bis 5. Juni in Den Haag hätten stattfinden sollen, aufgrund der Corona-Pandemie verschoben werden.

Herzogin Meghan: Seit zwei Monaten nicht mehr gesehen

Und Meghan? Die hat ihren letzten öffentlichen Auftritt vor knapp zwei Monaten absolviert. Mitte Dezember hatte sie sich in einem Gespräch mit dem US-Sender CNN vor der Kamera gezeigt, in dem sie die Helden der Corona-Pandemie lobte. Rund eine Woche später wurde die Herzogin von Sussex von Paparazzi in Beverly Hills gesichtet, als sie und Harry privat unterwegs waren. Als sich die Sussexes am 29. Dezember via Podcast zu Wort gemeldet haben, war lediglich die Stimme der ehemaligen Seriendarstellerin zu hören. Seitdem ist Meghan von der Bildfläche verschwunden.