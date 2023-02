Schonfrist vorbei: Charles ergreift harte Maßnahmen gegen Andrew

Und auch sonst schien die Königin ihren abtrünnigen Sohn verhältnismäßig mild zu strafen. So musste Andrew alle seine Schirmherrschaften und militärischen Ehrentitel erst im Jänner 2022 im Zuge der in New York zugelassenen Klage wegen sexuellen Missbrauchs ablegen. Als der Herzog von York schließlich eine Einigung in Höhe von mehreren Millionen Dollar mit der Klägerin erwirkte, berichtete unter anderem The Telegraph, es würde auch Geld der Queen aus deren Duchy-of-Lancaster-Anwesen in die Zahlungen fließen. Zudem durfte Andrew zusammen mit seiner Ex-Frau Sarah Ferguson in der Royal Lodge in Windsor wohnen bleiben. Auch im Buckingham Palace unterhielt er weiter eigene Angestellte.

Charles intervenierte schon zu Lebzeiten der Queen gegen Andrew

Seit Andrews Bruder Charles König ist, weht dem 63-Jährigen aber ein wesentlich harscherer Wind entgegen. Bereits als die Königin noch lebte, soll Charles gegen seinen Bruder bei Elizabeth II interveniert haben. Er habe verhindern wollen, dass Andrew nach der gerichtlichen Einigung wieder arbeitendes Mitglied der "Firma" werde, berichteten Palastinsider. Charles und Prinz William seien es auch gewesen, die die Queen zu Beginn des vergangenen Jahres aufgefordert haben sollen, Andrew endgültig sämtliche Militärtitel zu entziehen.