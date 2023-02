Vor ein paar Jahren noch undenkbar: Kate gibt William Klaps auf Po bei BAFTAs

"Einige der spontansten und kokettesten Körpersprache-Momente von William und Kate wurden vor Jahren auf den Rücksitz von Autos [...] aufgenommen, als sie während ihrer Zeit des Datens gemeinsam gefeiert hatten", hatte Körpersprache-Expertin Judi James einmal gegenüber dem Hello!-Magazin über die Anfänge von Williams und Kates Beziehung gesagt. Nach ihrer Hochzeit im Jahr 2011 hielt sich das Paar aber weitgehend an das Protokoll und vermied, vorbildlich konservativ, allzu engen Körperkontakt bei gemeinsamen Auftritten.

William und Kates zärtliche Auftritte: Von Meghan und Harry inspiriert?

Seit einigen Jahren scheint sich dies geändert zu haben - was auch PR-Experten auffällt. Diese wollen beobachtet haben, dass William und Kate spätestens seit dem brisanten Oprah-Interview von Meghan und Harry, in dem die beiden zum Teil verheerende Anschuldigungen gegen die Königsfamilie erhoben haben, in die Charmeoffensive gehen und sich auch immer öfter zu zärtlichen Gesten in der Öffentlichkeit hinreißen lassen. Man wolle dadurch nahbarer wirken, wird spekuliert.

In Sachen Eigen-PR scheinen sich der Prinz und die Prinzessin dabei von den Sussexes inspiriert worden zu sein, wie ein Marketing-Experte bereits vor einiger Zeit feststellte.