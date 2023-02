Adels-Experte bezeichnet Kates jüngsten Schritt als "Rache an Meghan"

Experte: "Das ist Kates Rache an Meghan, nicht wahr?"

Duncan Larcombe bezeichnet Kates Entscheidung, die knallharte PR-Expertin in ihr Team zu holen, als äußerst aufschlussreich. Er vermutet, dass die jüngste Personalentscheidung kein Zufall, sondern als Reaktion auf die jüngsten Anschuldigungen der Herzogin und des Herzogs von Sussex zu werten sei.

In der Sendung "The Royal Beat" des britischen On-Demand-Dienstes "True Royalty" sprach der Royal-Experte über den "Druck auf Kates Schultern, alles richtig zu machen, weil sie in einem Alter ist, in dem sie diese Brücke zwischen jüngeren Menschen und den älteren Mitgliedern der [königlichen] Familie ist."