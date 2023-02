Dianas Ex-Butler will ihren Söhnen William und Harry "die Wahrheit" sagen

"Was ich zu sagen habe, könnte die Jungs wieder zusammenbringen, was Diana unbedingt gewollt hätte. Ich werde ihnen nur die Wahrheit sagen, das ist alles. Ich erwarte keine Gegenleistung."

Was er genau den beiden erzählen möchte, verrät er aber nicht. Nur so viel: "Meine Krankheit hat meine Aufmerksamkeit darauf gelenkt, den Jungs Dinge mitzuteilen, bevor es zu spät ist – ihnen zu sagen, was sie wirklich wissen sollten."

Er möchte einfach versuchen seinen Teil an einer möglichen Versöhnung der beiden Brüder beizutragen.