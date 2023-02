Prinz William machte keinen Hehl aus Abscheu vor Fan-Geschenk

Offenbar hatte der Thronfolger noch Zeit für einen Überraschungsanruf bei Gaskins - sie ist ebenfalls im Spital tätig - Nachwuchs. In einem TikTok-Video ist zu sehen, wie William per Videocall mit einer Gruppe Jugendlicher plaudert.

"Bist du mit Ed Sheeran befreundet? Wer ist der Typ an der Ecke?" fragte der Prinz einen Burschen mit roten Haaren. Es folgte Gelächter. "Arbeitet ich auch mal was?" wollte William weiter wissen - ehe ihm die Jugendlichen "nein" entgegneten und erklärten, dass sie gerade beim Mittagessen seien. "Deine Mutter füttert mich mit ihren Kuchen", so William, der seinen halb aufgegessenen Cupcake in die Kamera hielt. Sehen Sie den Clip hier: