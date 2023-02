Star-Fotograf feiert Meghans und Harrys Baby-Anküdigung

Star-Fotograf Misan Harriman war derjenige, der jene Fotos knipsen durfte, mit denen die Sussexes im Jahr 2021 der Welt verkündeten, zum zweiten Mal Eltern zu werden. Jetzt erinnerte sich Harriman an das besondere Fotoshooting mit den Sussexes auf Twitter.

Valentinstag hat für Meghan und Harry besondere Bedeutung

"Heute vor zwei Jahren habe ich meinen Freunden geholfen, wunderbare Neuigkeiten zu verkünden", schrieb der Fotograf auf Twitter. Er fügte ein Herz-Emoji und den Hashtag #happyvalentinesday hinzu.

Begleitet wurde der Beitrag von zwei Schwarz-Weiß-Fotos, die Misan für die große Baby-Enthüllung des Paares gemacht hatte. Am Valentinstag 2021 gaben Harry und Meghan bekannt, dass sie ihr zweites Baby erwarten. Zufälligerweise hatte auch Prinzessin Diana am Valentinstag 1984 ihre Schwangerschaft mit Harry bekannt. Die Tochter des Paares, Lilibet Diana, wurde am 4. Juni desselben Jahres geboren. Meghans und Harrys erstes Kind, Sohn Archie, war 2019 zur Welt gekommen.