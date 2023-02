Harry: Teilnahme an Krönung nur unter einer (schwer erfüllbaren) Bedingung

Die Krönung von König Charles III, die am 6. Mai stattfinden soll, rückt immer näher und auch die (teils widersprüchlichen) Gerüchte, ob Meghan und Harry dem historischen Ereignis in Großbritannien beiwohnen werden, verdichten sich. Jüngsten Berichten zufolge sollen die Sussexes aber noch immer nicht entschieden haben, ob sie an der Krönung teilnehmen werden.

Vor Anreise: Harry wünscht sich Treffen mit Charles und William

Eine dem Paar nahestehende Quelle behauptet, dass Prinz Harry und seine Frau noch immer unentschlossen wären. Prinz Harry sei offen für eine Teilnahme und auch für eine Versöhnung mit seiner entfremdeten Familie. Er soll sein Erscheinen bei der Krönung aber an eine Bedingung knüpfen, berichtet die Daily Mail unter Berufung auf den Insider. Demnach wünsche sich der Herzog von Sussex ein Treffen mit dem König und Prinz William, bevor er aus den USA reist.