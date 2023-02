Jane Fonda wusste nicht, dass sie statt in eine Opernaufführung auf einen Ball geht

Ganz Profi erschien Hollywood-Star Jane Fonda (85) überpünktlich zur angesetzten Pressekonferenz im Lugner Kino. Fesch gestylt mit kultigem Schal um ihren Hals. Gleich zu Beginn wurde sie über ihre neuen Filmprojekte "80 For Brady", "Grace and Frankie" und "The Book Club 2" befragt. Ihre Ausführungen auf Englisch schien aber ihr Gastgeber Richard Lugner nicht ganz zu verstehen, wollte, dass ihm währenddessen jemand sein Handy bringt, was ihm ein "Schhhh, ich kann mich so nicht konzentrieren", von Fonda einbrachte.