Lugners Opernball-Stargast Jane Fonda auf privater Museumstour in Wien

Am Montagmorgen landete Richard Lugners Opernball-Stargast Jane Fonda in Wien. Am Nachmittag war sie aber schon wieder fit, voller Tatendrang und vor allem sehr interessiert an Kunst.

Sie zog es ins Leopold Museum, wo sie eine Privatf├╝hrung von Direktor Hans-Peter Wipplinger bekam. Wie es aus dem Museum hei├čt, war Fonda extrem interessiert, besonders an den Werken von Klimt, doch auch Bilder von Egon Schiele hatten es ihr angetan. Au├čerdem wurde ├╝ber Fondas Herzensthema, die Klimaproblematik, gesprochen.