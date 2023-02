Einem Mitglied der Royal Family kommt besonderes Privileg zuteil

Viel hat sich in den vergangenen Monaten getan im britischen Königshaus. Die größte Änderung war zweifelsohne die Thronbesteigung von König Charles III, zuvor jahrelang als Prinz im ewigen Wartestand geschmäht. So wurden nach dem Tod von Queen Elizabeth II im September etwa neue Titel verteilt. Königsgemahlin Camilla, und Charles' Schwiegertochter Prinzessin Kate sind seit Ende letzten Jahres Offizierinnen von Garderegimentern seiner Household Divisions.

Camilla muss nicht mehr knicksen

Camilla wurde zum "Colonel of the Grenadier Guards" ernannt. Den Posten hatte zuletzt Charles jüngerer Bruder Prinz Andrew inne, der wegen seiner Verwicklung in den Missbrauchsskandal um Jeffrey Epstein alle seine militärischen Dienstränge verloren hat. Kate übernahm die Rolle als "Colonel of the Irish Guards" von ihrem Mann William, der als Prince of Wales zum "Colonel of the Welsh Guards" wurde.