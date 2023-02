Schnippische SMS: Wie Nicola Peltz ihre Hochzeitsplaner vergraulte

"Die Berühmtheit des Hochzeitspaares in Verbindung mit der erwarteten Anwesenheit vieler hochkarätiger Gäste erforderte, dass der Hochzeitsplaner über das Fachwissen und die Mitarbeiter verfügt, um eine Hochzeitsveranstaltung des erwarteten Kalibers und der erwarteten Komplexität zu planen, zu koordinieren und durchzuführen", heißt es in den Gerichtsdokumenten.

Nicola Peltz' schnippische Nachrichten an Weddingplaner

Nelson Peltz führt auch einige der Textnachrichten an, die seine Tochter angeblich den Hochzeitsplanerinnen geschickt hatte. Darunter eine, in der sich Nicola darüber beklagt, es "müde" zu sein, die Fehler der Weddingplaner zu beheben - nachdem Lewis Hamilton als Gast angeführt wurde, obwohl er dem Brautpaar zuvor mitgeteilt hatte, er könne nicht an der Trauung teilnehmen.

Die Schauspielerin soll einer der Hochzeitsplanerinnen geschrieben haben: "Lewis Hamilton hat NICHT zugesagt. Erkläre also bitte, warum sein Name auf der Liste steht."

"Wir haben mit ihm gesprochen. Er kann nicht kommen, also erkläre, warum du gesagt hast, dass er mit 'ja' geantwortet hat", soll Peltz hinzugefügt haben.