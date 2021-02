Scheidung bei Kim und Kanye: Einblicke in die letzten Stunden ihrer Ehe

Bereits vergangenen Sommer wurden Gerüchte laut, wonach die Ehe von Kim Kardashian und Kanye West am seidenen Faden hängen soll. Vor einigen Wochen berichteten Klatschmagazine dann, dass sich Kardashian still und heimlich auf eine Scheidung vorbereiten würde. Offiziell soll das einstige Traumpaar jedoch bemüht gewesen sein, seine strauchelnde Ehe zu retten. Offensichtlich vergebens. Wie der Fernsehsender Fox News am Freitag berichtete, reichte Kardashians Anwältin Laura Wasser die Scheidungspapiere bei den zuständigen Behörden ein. Kardashians Pressesprecher bestätigte den Bericht kurz darauf, ohne weitere Angaben zu machen.

Kim Kardashian "traurig aber erleichtert"

Dennoch sickern nun Details über die finale Entscheidung des Reality-Stars und des Rappers an die Öffentlichkeit. Berichten zufolge soll die Scheidung von Kim Kardashian und Kanye West, die nach sieben Ehejahren erfolgt, "schnell beschlossen" worden sein, da das entfremdete Paar "im Grunde das Gleiche wollte" - so die Daily Mail.

Kardashian soll "traurig, aber erleichtert" sein in Anbetracht des nun eingeleiteten Scheidungsverfahrens. Sie seit "endlich bereit, weiterzumachen", nachdem sie der Rettung ihrer Ehe zuvor "viel Zeit" gegeben hat.