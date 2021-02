Kim Kardashian reicht Scheidung von Kanye West ein

In den vergangenen Monaten soll der 43-jährige West im US-Bundesstaat Wyoming gelebt haben, seine 40-jährige Frau und die gemeinsamen Kinder in Kalifornien geblieben sein. Das Paar hatte im Mai 2014 geheiratet und vier Kinder bekommen: die siebenjährige North, den fünfjährigen Saint, die dreijährige Chicago und den einjährigen alten Psalm. In den vergangenen Jahre war in der Klatschpresse wiederholt über Krisen in der Ehe von West und Kardashian spekuliert worden.

Kardashian ist aus der Reality-TV-Serie "Keeping Up with the Kardashians" bekannt und hat eine riesige Fangemeinde in den Online-Netzwerken. West ist außer als Rapper und Musikproduzent auch als Unternehmer erfolgreich und mischt seit Jahren in der Modebranche mit.