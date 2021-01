Jeffree Star nimmt zu Gerücht um Affäre mit Kanye West Stellung

Kanye West soll derzeit ohne Frau und Kinder auf seiner Ranch in Wyoming verweilen. Er und Kardashian hätten trotz ihrer Beziehungsprobleme in den vergangenen Wochen versucht haben, ihre Ehe zu retten. Berichten zufolge soll der Reality-Star aber bereits vor drei Monaten die gefürchtete Promi-Scheidungsanwältin Laura Wasser angeheuert haben, um sich auf eine mögliche Scheidung von West vorzubereiten. Im Winterurlaub in Aspen zeigte sich die vierfache Mutter nun zudem vor wenigen Tagen ohne Ehering - was die Krisengerüchte zusätzlich anheizte.