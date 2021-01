Ehering schon abgelegt: Kardashian engagiert "Pittbull"-Scheidungsanwältin Laura Wasser

Noch ist es nicht offiziell bestätigt, dass Kim Kardashian wirklich die Scheidung von ihrem Ehemann Kanye West will. Nach anhaltenden Krisengerüchten und Berichten mehrerer US-Promiportale soll die Ehe des Reality-TV-Stars mit dem Rapper Kanye West nach fast sieben Jahren und vier gemeinsamen Kindern aber so gut wie am Ende sein.

Scheidungsgerüchte halten sich hartnäckig

Bisher hat Kim Kardashian alles getan, um ihre Ehe zu retten. Doch wie unter anderem das für gewöhnlich gut informierte Magazin People in Berufung auf diverse Quellen berichtet, soll sie sich insgeheim auf eine Scheidung vorbereiten. Sogar der Name einer prominenten Scheidungsanwältin ist bereits gefallen.

Laut Us Weekly soll es bei dem Promipaar im Dezember zu einem "großen Streit" gekommen sein. Insidern zufolge soll West, der an einer bipolaren Störung leidet, inzwischen wieder Abstand zu Kim und den Kindern gesucht und auf seine Ranch in Wyoming gejettet sein, wie HollywoodLife erst vor wenigen Tagen berichtete. Kardashian blieb indes in Los Angeles. Auch ihren Winter-Urlaub im Nobel-Skiort Aspen verbringt sie derzeit ohne ihren Mann.