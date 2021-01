Nach Versöhnung mit Kim: Kanye West geht wieder auf Abstand

Nach Kanye Wests öffentlichem Zusammenbruch und diversen Scheidungsgerüchten hatten der Rapper und seine Ehefrau Kim Kardashian zunächst noch versucht, ihre Ehe zu retten. Der an einer bipolaren Störung leidende West soll sich zunächst in Therapie begeben haben. Nachdem er im Sommer auf seiner Ranch in Wyoming Zuflucht gesucht hatte, verbrachten West und Kardashian in den vergangenen Monaten wieder vermehrt mehr Zeit zusammen und mit ihren vier gemeinsamen Kindern.

Kanye West wieder ohne Frau und Kinder in Wyoming

Nun soll Kanye West aber Insidern zufolge wieder Abstand brauchen von seiner Familie. Wie das Promiportal HolllywoodLife unter Berufung auf eine anonyme Quelle berichtet, sollen der Musiker und der Reality-Star nun erneut "seperate Leben" führen. Dem Bericht zufolge soll West erneut nach Wyoming gejettet sein, um sich auf sein Wohlbefinden zu konzentrieren.

"Kanye nimmt sich Zeit und Raum, um an sich selbst zu arbeiten, und verbringt viel Zeit in Wyoming", teilte eine familiennahe Quelle dem Portal mit. Ein Wiedersehen mit seiner Frau und den Kindern, die in Los Angeles leben, sei nicht so bald in Sicht.