Grusel: Kanye West schenkte Kardashian Hologramm ihres toten Vaters zum Geburtstag

Das Geburtstagskind selbst freute sich aber offenbar über den Gruß des verstorbenen Vaters: "Kanye hat mir das durchdachteste Geschenk meines Lebens gemacht. Es ist eine besondere Überraschung aus dem Himmel." In seiner Rede ging der Hologramm-Kardashian auch auf Kims Werdegang ein und betonte, er sei stolz auf ihren Unternehmergeist und ihr juristisches Engagement. Ihren runden Geburtstag feierte Kardashian übrigens auf einer Privatinsel - mit jeder Menge Luxus und vielen Freunden - allerdings one Masken, was ihr die Kritik vieler Fans einbrachte.