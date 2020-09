Schauspielerin Lily Collins ist verlobt - und zeigt ihren Riesen-Klunker

Auch McDowell verkündete die frohe Botschaft auf Instagram: "In einer Zeit der Unsicherheit und Dunkelheit hast du mein Leben erleuchtet. Ich werde mein Abenteuer mit dir immer schätzen", schrieb er zu einem Foto seiner freudestrahlenden Verlobten.

Lily Collins' Filmkarriere hatte 2009 an der Seite von Sandra Bullock in "Blind Side - Die große Chance" begonnen. Hauptrollen übernahm sie in dem Actionfilm "Atemlos - Gefährliche Wahrheit" und "Chroniken der Unterwelt - City of Bones".