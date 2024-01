Prinzessin Kates knallharte Reaktion auf Trennung von William

William soll es damals gewesen sein, der die Beziehung abgebochen hat. Seinen Fehler soll der Thronfolger aber recht schnell erkannt und versucht haben, Kate zurückzugewinnen. Ihre Reaktion auf die Trennung soll indes eine entscheidende Stärke der künftigen Königin offenbart haben, von der sich die Royal Family beeindruckt zeigte. Und laut einem königlichen Experten hat sich das Paar selbst in den schwierigsten Momenten als perfektes Team erwiesen.

Robert Jobson, Autor von "William At 40: The Making of a Modern Monarch", sprach gegenüber Hello! über die Beziehung zwischen dem Prinzen und der Prinzessin von Wales. Dabei erwähnte er auch die vielbeachtete Beziehungspause des Paares, während der Prinz bei der Household Cavalry in Dorset stationiert war und Kate in London weilte. "Als sie sich tatsächlich auf einer ernsteren Ebene trennten, wurde William schnell klar, dass er völlig falsch lag", erzählte der Adels-Experte. "Er hat wahrscheinlich auf externe Quellen oder andere Leute gehört. Aber dann sah er vielleicht schon früh die Unfähigkeit seines Vaters, Camilla zu heiraten oder sich an sie zu binden, und erkannte, dass er einen großen Fehler gemacht hat und versuchte, sie zurückzugewinnen."