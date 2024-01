Williams und Kates "Power Move" vereitelt England-Comback der Sussexes

Seit ihrem Umzug in die USA im Jahr 2020 lassen sich Prinz Harry und Herzogin Meghan kaum noch in Harrys Heimat England blicken. Meghan stattete Großbritannien zum letzten Mal anlässlich des Begräbnisses von Queen Elizabeth II. im September 2022 einen Besuch ab. Harry soll durchaus den Wunsch hegen, trotz seines Zerwürfnisses mit der Royal Family Zeit in England zu verbringen und würde sich auch gerne für Wohltätigkeitszwecke vor Ort starkmachen, heißt es. Doch einem Adelsexperten zufolge soll ein raffinierter PR-Schachzug von Prinzessin Kate und Prinz William ein Comeback in Großbritannien für Prinz Harry und Meghan fast unmöglich machen.

Adelsexperte: Sussexes im Großbritannien nicht willkommen

Berichten zufolge arbeiten der Herzog und die Herzogin von Sussex an einem Neuanfang, nachdem es letztes Jahr zu Gegenreaktionen wegen ihrer Netflix-Dokumentation und Harrys Biografie "Spare" gekommen war. Beide haben ihre Beziehung zur königlichen Familie mit diversen Aussagen weiter beschädigt. Hinzu kamen berufliche Rückschläge. Generell wird Harry und Meghan vorgeworfen, sie würden wenig leisten und bei ihrer Selbstvermarktung lediglich ihre Verbindung zum Königshaus zu bieten haben.