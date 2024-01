Kate "in Tränen" nach folgenschwerer Entscheidung von Prinz William

Obwohl William und Kate zu diesem Zeitpunkt Weihnachten nicht zusammen verbringen konnte, wurde berichtet, dass sie große Pläne für ihre Neujahrsfeierlichkeiten hatten. ‌William musste diese Pläne in letzter Minute absagen, was die Prinzessin von Wales zum Weinen gebracht haben soll. In "The Making of a Royal Romance", das 2011 veröffentlicht wurde, behauptete die königliche Autorin Katie Nicholl, William habe eigentlich versprochen, sich zu Silvester Kate und ihrer Familie anzuschließen. Er entschied jedoch am Ende, doch bei seiner Familie zu bleiben. Catherine wurde am zweiten Weihnachtsfeiertag telefonisch darüber informiert.