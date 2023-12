Kleidung im Wert von 183.000 Euro: Kates teuerstes Outfit des Jahres 2023

Wie erwartet präsentierte die Princess of Wales bei der Krönung von König Charles III. und Königin Camilla ihr teuerstes Outfit des Jahres. Bei der Zeremonie in der Westminster Abbey trug Prinz Williams Ehefrau ein maßgeschneidertes Kleid und eine Kopfbedeckung von Alexander McQueen, die in Zusammenarbeit mit Jess Collett angefertigt wurden und deren Wert auf 3.000 bzw. 32.000 Pfund (3.450 und 36.800 Euro) geschätzt wird.

Beim Schmuck bewies Kate ebenfalls Geschmack und entschied sich für ein Paar bedeutungsvolle Perlen- und Diamantohrringe, die früher Prinzessin Diana gehört hatten und sie bereits beim Staatsbegräbnis der Queen im September 2022 getragen hatte. Am Abend zeigte sich die Schwiegertochter des Monarchen dann mit edlen Saphir- und Diamant-Ohrringen der Königinmutter.