Eisige Stimmung zwischen Mary und Frederik: Vorfreude auf Königsamt sieht anders aus

Sie ist die am längsten amtierende Monarchin der Erde - und will nun völlig überraschend nicht mehr. Die dänische Königin Margrethe II. will dieses Jahr abdanken. Sie wolle am 14. Jänner 2024 als Regentin zurücktreten, sagte die 83-Jährige bei ihrer im Fernsehen übertragenen Neujahrsansprache. Der Rücktritt fällt damit zusammen mit ihrem 52. Thronjubiläum. Im Februar hatte sie sich einer größeren Rücken-Operation unterziehen müssen. Wegen der Rehabilitation sagte sie zahlreiche Termine ab oder wurde von ihrem Sohn Kronprinz Frederik (55) und dessen Frau Mary (51) vertreten. Ihr ältester Sohn nimmt auch jetzt schon Termine wahr, die die Königin früher selbst erledigt hat. Seit Kurzem darf auch Frederiks ältester Sohn Prinz Christian (18) die Königin offiziell vertreten.

Margrethe II. dankt ab: Titel werden neu vergeben

In Dänemark werden die Titel nach der überraschenden Abdankung von Königin Margrethe II. neu vergeben. Auf der offiziellen Seite des dänischen Königshauses gab der Palast bekannt, wer in Zukunft welchen Titel tragen wird. Kronprinz Frederiks Titel wird als neuer Monarch König Frederik X. lauten. Kronprinzessin Mary wird Ihre Majestät Königin Mary. "Das Königspaar trägt fortan den Titel König und Königin von Dänemark", heißt es in der Pressemitteilung auf kongehuset.dk. Neuer Thronfolger wird Prinz Christian, er "wird fortan als Seine Königliche Hoheit Kronprinz Christian bezeichnet".

