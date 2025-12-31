Queen, Charles, William und Co: Die kuriosen Traditionen der Royals

Das Gerücht, dass die Queen ihren Familienmitgliedern verboten haben soll, Monopoly zu spielen, kursiert bereits seit Jahren. Als Prinz Andrew bei einem öffentlichen Auftritt im Jahr 2008 ein Monopoly-Spiel überreicht bekam, machte er eine kuriose Enthüllung: "Es ist uns nicht gestattet, Monopoly zu spielen. Das ist zu lasterhaft."

In einem Clip mit dem Titel "Royal Rule Book: The Royal Family"s Strangest Rule", der auf dem "The Royal Family Channel" auf Youtube veröffentlicht wurde, wird erklärt, was es mit dem eigenartigen Verbot auf sich hat. Die Queen habe ihren Familienmitgliedern das Monopoly-Spielen verboten, "da es sonst zu bösartig" wird. Klingt, als ob einige der Royals schlechte Verlierer wären.

Das Gerücht wurde von Prinz William jedoch mittlerweile dementiert. "Wir lieben Monopoly und Risiko", stellte der Prinz von Wales in einem Interview klar. Ob er tatsächlich die Wahrheit sagt – oder will er seine Familie nur weniger kurios erscheinen lassen?