Warum auf royalen Weihnachtskarten nie Weihnachten zu sehen ist
Zusammenfassung
- Die britische Royal Family verzichtet auf winterliche Motive wie Schnee und Christbäume auf ihren Weihnachtskarten und setzt stattdessen auf sommerliche und frühlingshafte Bilder.
- Laut Royalexperte Richard Fitzwilliams sollen die Karten Optimismus, Leichtigkeit und Hoffnung vermitteln, statt Schwermut und Dunkelheit, die mit Winter assoziiert werden.
- Diese Tradition wurde von Queen Elizabeth II. eingeführt und wird von König Charles und seiner Familie fortgeführt, wie aktuelle Karten mit Frühlings- und Sommermotiven zeigen.
Ist es Ihnen schon mal aufgefallen? Auf den Weihnachtskarten, die die Royal Familie jährlich verschickt, sind niemals Schneemänner, verschneite Landschaften, Christbäume oder andere winterliche/weihnachtliche Motive zu sehen. Stattdessen dominieren Sommer- und Frühlingsgefühle, blühende Wiesen statt schneeweiße Skipisten, leicht-luftige Outfits anstatt kuscheliger Pullover. Da wird einem beim Anschauen sofort warm ums Herz – wenn auch nicht aus weihnachtlicher Vorfreude und Adventsstimmung.
Wieso Charles, Camilla, William, Kate und Co. bei ihren Weihnachtskarten auf sommerliche Motive setzen, erklärte nun Royalexperte Richard Fitzwilliams.
Optimismus und Leichtigkeit
Während viele andere europäische Königshäuser winterliche Szenen oder festlich geschmückte Motive präsentieren, bleibt die britische Royal Family dieser Tradition seit jeher fern. Die Motive sollen eine bestimmte Stimmung transportieren, so Fitzwilliams im Gespräch mit der Daily Mail. Es geht nämlich tatsächlich darum, Wärme zu vermitteln – im Sinne von Optimismus, Leichtigkeit und hoffnungsvoller Aufbruchstimmung. Eine Botschaft, die insbesondere in schwierigen Zeiten wichtig sei. Mit Winter würde man hingegen eher Schwermut, Depression, Dunkelheit, Stillstand (emotionaler) Kälte und das unweigerliche Ende eines Abschnitts (in diesem Falle: des Jahres) assoziieren – zumindest nach Meinung der Royals und deren Berater.
"Eine königliche Karte ist unweigerlich ein Foto des Absenders", so Fitzwilliams. "Wenn sie für raues Wetter gerüstet aussehen würden, könnte dies als symbolisch angesehen werden, insbesondere wenn die königliche Familie ein hartes Jahr hinter sich hat." Mit Sonnenschein und Blumenwiesen würden die Royals dagegen andeuten, dass sie positiv und hoffnungsvoll in die Zukunft sehen – was somit auch dem britischen Volk gewährt sei.
Eine Tradition mit Geschichte
Die Vorliebe für sommerliche Weihnachtsgrüße ist keine neue Erscheinung. Die Tradition führte die 2022 verstorbene Queen Elizabeth II. ein, die ebenfalls oft auf Motive aus den wärmeren Monaten setzte. König Charles führt dies nun fort und macht es zu einem festen Bestandteil seiner eigenen royalen Handschrift.
Die diesjährige Weihnachtskarte des Königs und der Königin zeigt ein Foto des Paares, das während ihres Staatsbesuchs in Rom im April (!) aufgenommen wurde. Camillas Kleid ist weiß und luftig, umgeben sind die beiden von farbenprächtigen Blumen und einer Wiese, die in einem saftigen Grün erstrahlt. Vom Winter keine Spur.
Besonders deutlich wird der "sommerliche Weihnachtsgruß" allerdings auf der aktuellen Weihnachtskarte von William, Kate und ihren Kindern George, Charlotte und Louis. "Wir wünschen allen ein frohes Weihnachtsfest" heißt es in der Bildunterschrift auf Instagram – doch man möchte eher meinen, die royale Familie meldet sich aus dem Sommerurlaub. Tatsächlich wurde das Foto laut Daily Mail von Fotograf Josh Shinner im April in Norfolk aufgenommen.
Das Bild zeigt den Prinz und die Prinzessin von Wales nämlich lächelnd im Gras inmitten von Frühlingsnarzissen mit ihren Kindern. "Eine mit Narzissen bedeckte Kulisse auf dem Land vermittelt das Gefühl von Heilung und Wiedergeburt, was ein wesentlicher Bestandteil der festlichen Jahreszeit ist, insbesondere wenn Catherine, die Kindern die Vorzüge des Lebens im Freien nahebringt, in Remission von Krebs ist", analysiert Fitzwilliams das Fotomotiv in der Daily Mail.
