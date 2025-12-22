Warum auf royalen Weihnachtskarten nie Weihnachten zu sehen ist

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Ist es Ihnen schon mal aufgefallen? Auf den Weihnachtskarten, die die Royal Familie jährlich verschickt, sind niemals Schneemänner, verschneite Landschaften, Christbäume oder andere winterliche/weihnachtliche Motive zu sehen. Stattdessen dominieren Sommer- und Frühlingsgefühle, blühende Wiesen statt schneeweiße Skipisten, leicht-luftige Outfits anstatt kuscheliger Pullover. Da wird einem beim Anschauen sofort warm ums Herz – wenn auch nicht aus weihnachtlicher Vorfreude und Adventsstimmung. Wieso Charles, Camilla, William, Kate und Co. bei ihren Weihnachtskarten auf sommerliche Motive setzen, erklärte nun Royalexperte Richard Fitzwilliams.

Optimismus und Leichtigkeit Während viele andere europäische Königshäuser winterliche Szenen oder festlich geschmückte Motive präsentieren, bleibt die britische Royal Family dieser Tradition seit jeher fern. Die Motive sollen eine bestimmte Stimmung transportieren, so Fitzwilliams im Gespräch mit der Daily Mail. Es geht nämlich tatsächlich darum, Wärme zu vermitteln – im Sinne von Optimismus, Leichtigkeit und hoffnungsvoller Aufbruchstimmung. Eine Botschaft, die insbesondere in schwierigen Zeiten wichtig sei. Mit Winter würde man hingegen eher Schwermut, Depression, Dunkelheit, Stillstand (emotionaler) Kälte und das unweigerliche Ende eines Abschnitts (in diesem Falle: des Jahres) assoziieren – zumindest nach Meinung der Royals und deren Berater. "Eine königliche Karte ist unweigerlich ein Foto des Absenders", so Fitzwilliams. "Wenn sie für raues Wetter gerüstet aussehen würden, könnte dies als symbolisch angesehen werden, insbesondere wenn die königliche Familie ein hartes Jahr hinter sich hat." Mit Sonnenschein und Blumenwiesen würden die Royals dagegen andeuten, dass sie positiv und hoffnungsvoll in die Zukunft sehen – was somit auch dem britischen Volk gewährt sei.

Eine Tradition mit Geschichte Die Vorliebe für sommerliche Weihnachtsgrüße ist keine neue Erscheinung. Die Tradition führte die 2022 verstorbene Queen Elizabeth II. ein, die ebenfalls oft auf Motive aus den wärmeren Monaten setzte. König Charles führt dies nun fort und macht es zu einem festen Bestandteil seiner eigenen royalen Handschrift. Die diesjährige Weihnachtskarte des Königs und der Königin zeigt ein Foto des Paares, das während ihres Staatsbesuchs in Rom im April (!) aufgenommen wurde. Camillas Kleid ist weiß und luftig, umgeben sind die beiden von farbenprächtigen Blumen und einer Wiese, die in einem saftigen Grün erstrahlt. Vom Winter keine Spur.